Anteprima24.it - Tik Toker al sindaco Roccaraso: “Chiedi scusa ai napoletani”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl confronto verbale Di Donato e Sansone è durato alcuni minuti davanti a una decina di giornalisti, dopo che il tiknapoletano si era avvicinato alal termine di un’intervista. Sansone ha accusato il primo cittadino di avere screditato l’immagine deinel mondo.“Non è stato bello – ha esordito – dire tutte queste belle parole al popolo napoletano dai. Avete fatto delle bufere inutili su di noi, ci stai cacciando così: è giusto per lei per un po’ di immondizia? Abbiamo portato oltre 200 mila euro qui, bastava che mettevate due spazzini in più e non si creava tutto questo polverone, avete bloccato un’economia. Abbiamo rispetto ed esigiamo rispetto”. Ilha replicato subito, nonostante gli interventi e i commenti del tik, che ha continuato a interromperlo durante il discorso.