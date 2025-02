Ilrestodelcarlino.it - Tiepido, focus sicurezza: "Fondi per 13 milioni"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche il torrentepotrà avere le sue casse di espansione, per una maggioreidraulica del territorio circostante. Questo intervento, che dovrà quindi individuare un’area nella quale il, in caso di piena, potrà ’espandersi’ senza provocare danni, rientra infatti nel pacchetto da oltre 177di euro messi a disposizione da Governo e Regione, per effettuare diversi lavori per la messa inidraulica del territorio. Nello specifico, alla realizzazione delle casse di espansione sulsono stati destinati circa 13di euro. Si tratta peraltro del solo intervento in tutta la provincia di Modena programmata in questo pacchetto. Il resto dei lavori per la messa inidraulica è infatti previsto in altre province, dal Piacentino, al Parmense fino al Ferrarese e alla Romagna, passando ovviamente anche per il Bolognese.