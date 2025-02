Forlitoday.it - 'Ti porto un sorriso', l’iniziativa della Rete Magica per portare saluti e auguri ai vecchi amici

Leggi su Forlitoday.it

Al rientro dalla pausa natalizia, c’è un gran fermento alla, che si prepara all’avvio del prossimo ciclo invernale delle attività. In tutto questo, alcuni volontari contattano telefonicamente le famiglie di chi in passato ha frequentato l’associazione, per organizzare, come ogni anno.