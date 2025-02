Inter-news.it - Thuram reclama: «All’Inter manca un rigore! Non capisco il silenzio del VAR»

A un soffio dalla fine l’Inter riesce a pareggiare i conti contro il Milan. Le parole di Marcusal termine del derby, chiusosi 1-1.NTE – Un punto ciascuno a Milan e Inter al termine del derby della ventitreesima giornata. Nel post partita di Dazn Marcusdichiara: «È stata una partita abbastanza dura, contro giocatori forti del Milan. Abbiamo preso tanti pali, fatto gol in fuorigioco, l’episodio delnon fischiato, e alla fine siamo riusciti a fare gol. Ciunstasera, può succedere, anche io sbaglio gol. Nonperché non è intervenuto il VAR. Se non l’hanno chiamato forse è perché non l’hanno visto anche lì. È il calcio, è fatto di così, di errori. Noi prendiamo un punto così, con una bella reazione, e si va avanti in campionato».nel post-gara di Milan-InterNON ACCONTENTARSI – Marcusprosegue: «Noi sappiamo che nel primo tempo non abbiamo giocato il calcio dell’Inter, nel secondo tempo siamo entrati meglio.