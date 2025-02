Inter-news.it - Thuram: «Non sono soddisfatto del pareggio. Sfortunati»

Marcus non si dice proprio felice del pareggio odierno dell'Inter contro il Milan. Le sue parole su Sky Sport sono piuttosto eloquenti. SENSAZIONI – Marcus non è apparso granché felice per l'1-1 finale: «Non sono soddisfatto, l'Inter deve vincere sempre. Con questi pali, fuorigioco ed episodi ci rimane soddisfazione per il pareggio. Quando spingi e non entra pensi che non sia il tuo giorno, il gol è stato fondamentale. Come stai a livello fisico? Sono caduto dopo la partita per una questione mentale, ero giù. Giovedì sarà importante e siamo pronti per il match. Thuram, il rammarico principale? Nel primo tempo dovevamo fare meglio, non abbiamo giocato il nostro calcio. Nel secondo avevamo più gioia, nel primo eravamo spenti. Dopo abbiamo fatto bene»