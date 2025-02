Calciomercato.it - “Thiago Motta non può allenare la Juventus”: già scelto l’erede

Posizione sempre più in bilico per, i bianconeri possono già guardare oltre: stoccata al tecnico, i nomi per il futuroUn primo tempo di grandissima difficoltà anche contro l’Empoli, per unache fa fatica a trovare una sua quadra, anche se i bianconeri hanno poi reagito e ribaltato la questione a proprio vantaggio grazie a un super Kolo Muani.ringrazia la doppietta del francese per avergli tolto le castagne dal fuoco, ma il dibattito sulla sua Juve resta vivo.“non puòla Juve”: già– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Nelle ultime settimane, sono emerse tutte le difficoltà e le contraddizioni del nuovo ciclo bianconero. E se fino a poco tempo fa, si respirava grande fiducia attorno all’allenatore, adesso la situazione è piuttosto diversa.