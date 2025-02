Juventusnews24.com - Thiago Motta applaude Vlahovic: «Mi è piaciuto molto per questa cosa». Il commento post Juve Empoli

di RedazionentusNews24: ildell’allenatore bianconero dopo la sfida che lantus ha vinto in casa contro l’è intervenuto in conferenza stampa dopoed. Di seguito le sue dichiarazioni sulla prestazione di Dusan– «Ha fatto bene perché ha fatto gol, se no no. Mi piace vederlo così Dusan, in questo modo. Dimostrare quanto è forte. Mi piace vederlo così perché può aiutare i compagni, sull’attacco della profondità. Faccio i complimenti alla squadra non solo individualmente. Randal ha fatto una grande partita, Locatelli ha fatto una partita strepitosa, Nico. Questi ragazzi si impegnano al massimo tutti i giorni, per questo sono contento per loro».LA CONFERENZA STAMPA DI4-1Leggi suntusnews24.