TheCube Archive e Milano Unica

Finite le passerelle milanesi e parigine, i riflettori della moda si riaccendono su. Lunedì 3 febbraio i padiglioni della fiera di Rho ospiteranno la 40° edizione di, una delle fiere internazionali di riferimento per quanto riguarda il settore tessile e quello degli accessori di alta gamma. Tanti gli appuntamenti interessanti programmati come ad esempio la mostra interamente dedicata all’iconica Anna Piaggi, un evento unico nel suo genere. Non meno importante l’appuntamento conche rinnova la sua collaborazione conattraverso uno spazio espositivo di quasi 130 mq. all’interno del quale grandi pannelli digitali daranno ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza immersiva che permetterà di approfondire le tendenze presentate in fiera ma in modo decisamente emozionale.