The Sims festeggia i suoi 25 anni con il ritorno dei classici

Per celebrare il 25°versario di The, Electronic Arts e il team di Theriportano in vita iThee The2 con nuove edizioni rimasterizzate:The25° Compleanno – BundleTheLegacy CollectionThe2 Legacy CollectionI fan potranno riscoprire le musiche, i suoni e i personaggi iconici che hanno reso Theil gioco di simulazione di vita per eccellenza, accogliendo milioni di giocatori nella sua community.Kate Gorman Revelli, vicepresidente e responsabile generale di The, ha dichiarato:“Riportare in auge i primi giochi di The, con cui è nato il genere della simulazione di vita, è un evento speciale per il nostro team e un regalo per i giocatori. Sapevamo che questoversario sarebbe stato il momento perfetto perre insieme e presentare Theai nuovi giocatori.