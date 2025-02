Laverita.info - The Donald sfodera i dazi contro i clandestini

Il presidente statunitense fissa le gabelle per Messico e Canada al 25% e oltre il 10% per la Cina. E striglia i due Paesi confinanti, poco collaborativi sui flussi migratori. Gli altri partner sono avvisati. Ordinato un raid aereo in Somalia per colpire un leader Isis.