Movieplayer.it - The Brutalist: un regista dovrebbe sempre avere il final cut, come detto da Brady Corbet?

Leggi su Movieplayer.it

Ilcandidato all'Oscar hala sua su chiilcut di una pellicola. Perdonateci. Nel dare un titolo a questo approfondimento non potevamo fare altro che buttare su carta una domanda destinata a restare aperta perché, fondamentalmente, una risposta in tal senso non c'è. Anche se viene inseguita dalla "notte dei tempi". È una domanda intorno alla quale a noi che amiamo la settima arte piace discutere a intervalli di tempo del tutto irregolari e casuali anche perché l'argomento viene affrontato, anche qua senza possibilità di prevedere il quanto o il, pure e soprattutto da chi si occupa di dare forma a quelle "cose" chiamate film che permettono poi a tutti noi .