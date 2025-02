Oasport.it - Test MotoGP Sepang 2025: programma, orari, tv e streaming

Leggi su Oasport.it

Prende il via ufficialmente la stagionedella. Il primo appuntamento ufficiale della nuova annata sarà rappresentato daidi(Malesia) riservati alla classe regina che si disputeranno da mercoledì 5 a venerdì 7 febbraio. Glidelle tre giornate saranno dalle ore 03.00 alle ore 11.00 italiane (dalle 10.00 alle 18.00 malesi).Questo antipasto del campionato sarà di estrema importanza perchè ci permetterà di capire quale moto avrà impattato nel migliore dei modi al. Gli spunti di interesse saranno davvero infiniti. In primo luogo assisteremo al primo round del dualismo tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez nel team Ducati Factory. “Pecco”, dopo la delusione della scorsa stagione, cercherà di mettere subito in chiaro le cose, ovvero ribadendo a tutti di essere lui il punto di riferimento all’interno del team e non il neo-arrivato Cabroncito.