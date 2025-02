Lanazione.it - Terremoto oggi Siena, scossa di magnitudo 3.1

, 2 febbraio 2025 –vicino a. È stato registrato poco alle 19:11 a 5 chilometri nord-ovest a Monteroni d’Arbia. Due altre scosse erano state registrate durante la mattina, una intorno alle 06, l’altra alle 11. La prima, di2.0, è stata registrata alle 06:23 con epicentro 6 chilometri sud-est a. La seconda alle 11:42 a 5 chilometri sud di, sempre di2.0. Laavvenuta in serata è stata avvertita in modo distinto dalla popolazione. In tanti hanno scritto sui social di averlo sentito. Notizia in aggiornamento