Iltempo.it - Terremoto Nba: Doncic passa ai Lakers, lo scambio che rivoluzione il campionato

Clamorosoa poche ore dalla chiusura del mercato Nba. Secondo la stampa americana, i Dallas Mavericks hanno ceduto la superstar slovena Luka, insieme a Maxi Kleber e Markieff Morris ai Los Angelesin cambio di Anthony Davis, Max Christie e una prima scelta nel Draft del 2029. Unoche rischia di sconvolgere gli equilibri ad Ovest in vista dei playoff. Anche gli Utah Jazz sono coinvolti nell'accordo. Secondo la Espn, che per prima ha riportato lo, Jalen Hood-Schifino e due scelte al draft andranno ai Jazz. La notizia delloè uscita circa un'ora dopo che ihanno battuto New York al Madison Square Garden. Davis non era con iper la partita; è tornato a Los Angeles a causa di un infortunio addominale che necessitava di valutazione.non gioca per Dallas dal giorno di Natale per una distorsione al polpaccio sinistro.