Terremoto di magnitudo 3 2 trema la provincia di Siena

AGI - Prima una scossa di3.1 avvertita alle 19.11. Poi un'altra 3.2 alle 20.29 e nel mezzo tante altre scosse che hanno superato la2. Ladiè stata investita per tutta la giornata di domenica da uno sciame sismico registrato dall'Ingv nell'area di Monteroni D'Arbia. Non sono stati segnalati danni particolari. Sono in corso "verifiche con il sistema di Protezione Civile", ha fatto sapere sapere il presidente di Regione Toscana Eugenio Giani.