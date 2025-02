Agi.it - Terremoto di magnitudo 3.2, trema la provincia di Siena. Lunedì scuole chiuse

AGI - Prima una scossa di3.1 avvertita alle 19.11 di domenica 2 febbraio. Poi un'altra 3.2 alle 20.29 e nel mezzo tante altre scosse che hanno superato la2. Ladiè stata investita per tutta la giornata da uno sciame sismico registrato dall'Ingv nell'area di Monteroni D'Arbia. Non sono stati segnalati danni a cose e persone. In ogni caso,nei comuni di, Sovicille e Monteroni d'Arbia. Il sindaco diNicoletta Fabio "ha disposto la sospensione delle attività didattiche delledi ogni ordine e grado all'interno del territorio del Comune diper l'intera giornata" prevedendo "in mattinata le opportune verifiche strutturali agli edifici scolastici", si legge in un comunicato del capoluogo. "Si comunica che in via precauzionale ledi ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, rimarranno3 febbraio 2025.