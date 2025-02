Thesocialpost.it - Terremoto a Roccamonfina (Caserta): tre scosse nella notte, avvertite nei paesi vicini

) – Tredisono state registratenel territorio di, in provincia di, dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).La prima scossa, di magnitudo 1.8, è stata rilevata alle 00:22, seguita da un evento più intenso, di magnitudo 2.7, alle 2:18. Dopo appena dieci minuti, un’ulteriore scossa ha fatto tremare il suolo alle 2:28.Il movimento tellurico è stato avvertito non solo a, ma anche neilimitrofi, dove alcuni residenti hanno segnalato il fenomeno. Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma l’evento ha destato preoccupazione tra la popolazione.Le autorità locali e i tecnici dell’INGV stanno monitorando la situazione per valutare eventuali sviluppi.L'articolo): treneiproviene da The Social Post.