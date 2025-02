Thesocialpost.it - Terremoto, 11 scosse in poco tempo: la più forte 4.6

Le scuole di Santorini rimarranno chiuse domani su ordine delle autorità dopo che un sciame sismico ha colpito l’isola e le aree circostanti. La decisione è stata annunciata dalla protezione civile greca, con il ministro Vasilis Kikilias che ha disposto la misura precauzionale a seguito di numerosi terremoti registrati nella regione.Il Dipartimento di geofisica dell’Università di Atene ha rilevato che la scossa piùha raggiunto una magnitudo di 4.6, mentre nelle ultime ore nuovi eventi sismici di 4.1 e 4.5 hanno continuato a scuotere il territorio. Complessivamente, almeno 11 terremoti hanno colpito l’area in poche ore.Le autorità, citando l’Athens News Agency, hanno precisato che i terremoti sono di origine tettonica e non legati all’attività vulcanica. Tuttavia, ai cittadini è stato raccomandato di evitare assembramenti in spazi chiusi e di stare lontani da edifici a rischio, mentre si continua a monitorare la situazione.