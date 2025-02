Sbircialanotizia.it - Terra dei Fuochi, Strasburgo condanna l’Italia: “Non ha agito su rifiuti tossici”

Leggi su Sbircialanotizia.it

La Corte europea dei diritti umani hato l'Italia per non aver protetto la vita gli abitanti della cosiddettadei, l'area campana coinvolta nei decenni scorsi nell'inmento illegale dei. La sentenza è definitiva. Secondo la Cedu l'Italia, pur riconoscendo la situazione, non ha preso le dovute misure. Entro due anni lo .L'articolodei: “Non hasu” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.