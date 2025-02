Ternitoday.it - Terni, la proposta di Stefano Bandecchi: “I nuovi cittadini non pagheranno le tasse per i primi 15 anni”

Leggi su Ternitoday.it

Tassazione locale agevolate airesidenti per rendere più attrattiva la città. Durante la conferenza di stampa al circolo schermadi venerdì mattina, il sindacoha annunciato due diverse idee per cercare di ripopolare la città.residenti e aziende: per i