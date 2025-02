Sport.quotidiano.net - Ternana con il Legnago: all’andata fu 8-0. Abate: "Stiamo attenti, è una gara-trappola"

di Augusto Austeri TERNI, con un clamoroso 8-0, i rossoverdi confermarono di aver ingranato le marce alte. Il pronostico è oggettivamente favorevole anche stavolta (in attesa di Pescara-Virtus Entella, ore 19.30). C’è l’incognita di unSalus molto rinnovato e reduce da un nuovo cambio alla guida tecnica. "E’ una partita– spiega Ignazio– e dipenderà molto dal nostro atteggiamento. Sono ancora incavolato per la sconfitta di Pineto, che deve insegnarci di non essere superficiali e a non pensare che tutto ci è dovuto. Voglio la cattiveria mentale vista contro la Vis Pesaro. Dovremo prendere di petto la partita e indirizzarla. Non li abbiamo potuti studiare molto perchè hanno cambiato allenatore. I loro attaccanti pressano, è una squadra brava nel gioco diretto e sulle seconde palle.