Tensione alle stelle | Ibrahimovic cambia il destino di Camarda | CM IT

Lo svedese, super consulente del Milan, ha bloccato il trasferimento del baby attaccante al Monza. Scintille con l’agente Beppe RisoAlla fine è saltato il trasferimento di Francescoal Monza, con il giovane attaccante bloccato dal Milan ma soprattutto da Zlatan.Zlatan(LaPresse) – Calciomercato.itNon solo il mancato accordo sulla durata del prestito e alcune clausole vincolanti non gradite ai brianzoli, ma anche l’imposizione del super consulente di Cardinale che ha tolto dal mercato il centravanti classe 2008. Il Ceo del Monza Galliani ha provato ieri a sbloccare l’affare, ma lo svedese è stato irremovibile. Come raccolto da Calciomercato.it, non sono mancati momenti ditra lo stessoe Beppe Riso, agente del giocatore.Calciomercato Milan, niente Monza perblocca l’affaresembrava diretto verso il Monza e spingeva perre maglia, visto che la squadra biancorossa gli avrebbe permesso di essere protagonista con un minutaggio più alto e probabilmente una maglia da titolare.