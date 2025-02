Lanazione.it - Teatro Industri. Un Pinocchio molto originale

"Favole in scena: C’era una volta un pezzo di legno.il burattino" è il titolo dello spettacolo in programma domani aldeglicon una doppia rappresentazione: alle 11 per le scuole, alle 21 aperto a tutti. Il celebre burattino di Collodi sarà protagonista di una rappresentazione che mescola recitazione, musica dal vivo e disegno realizzato in tempo reale, regalando agli spettatori un’esperienza unica e immersiva. Il progetto vede la partecipazione di artisti di grande talento: Giovanni Lanzini al clarinetto, Fabio Montomoli alla chitarra, Giacomo Moscato come voce narrante e Dominga Tammone, che arricchirà la scena con illustrazioni realizzate dal vivo. Ad accompagnare la narrazione saranno le musiche originali, firmate dai maestri Francesco Iannitti Piromallo e Marco Gammanossi.