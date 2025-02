Ilrestodelcarlino.it - Teatro comunale, si alza il sipario. Dieci show e la super festa finale

Una stagione all’insegna del divertimento quella che è appena partita aldi Mordano. Il cartellone, che prende il nome di ‘Club 2025 – 12° Concorso nazionale dicomico-brillante’, è frutto del lavoro della compagnia ‘Stabile di Mordano’ col patrocinio del municipio guidato dal sindaco Nicola Tassinari. Una programmazione diappuntamenti, più la speciale ‘mondiale del’, nella sala spettacoli di via Sant’Eustachio con tagliandi d’ingresso in vendita (ingresso gratuito per gli under 14 e possibilità di acquistare l’abbonamento da 8 eventi) alla biglietteria del locale a partire dalle 20 di ciascuna serata di scena. Dopo il successo della tappa di apertura con la compagnia ‘Brillantina’ di San Giovanni in Persiceto, sabato 8 febbraio alle 21 toccherà agli attori della ‘Compagnia delle Feste’ di Faenza con la commedia dal titolo ‘L’incantesimo del viceversa’ di Tiziana Asirelli.