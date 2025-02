Lanazione.it - Team siciliano ‘adottato’ a Prato

Anche nella stagione ciclistica 2025, che in Toscana si aprirà sabato 22 febbraio con la trentasettesima edizione della classica nazionale Firenze-Empoli, è stata allestita in Sicilia una squadra dilettanti élite-under 23, che sarà adottata nel Pratese con base logistica a Galciana di. Si tratta delBike Sicilia Multicar Amaru della quale sarà general manager l’ex professionista Paolo Tiralongo, che avrà la collaborazione del pratese Fabio Dabizzi nel ruolo dimanager, mentre i due direttori sportivi saranno l’ex iridato degli under 23 Leonardo Giordani (nella foto), che risiede da anni nel Pistoiese, e l’umbro Gianluca Brugnami. La formazione che sarà presentata venerdì 7 febbraio in Sicilia comprende 10 atleti (cinque dei quali siciliani), in formazione anche lo statunitense Ian Kutzleb, e il solo toscano Bertolli.