Sport.quotidiano.net - Tau, l’ora del big-match. Scontro diretto a Forlì

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il gran giorno è arrivato.-Tau Altopascio è, senza dubbio, una svolta del campionato, anche se non sarà decisiva, visto che, poi, ci saranno altre dodici giornate ed altri scontri diretti nel triumvirato di testa, con-Ravenna il 23 marzo e Tau-Ravenna il 6 aprile. Dopo quella data avremo forti indizi su chi potrà vincere il torneo. Il Tau primo alla quinta di ritorno, dopo il cambio di raggruppamento, non lo aveva previsto nessuno. Ora gli amaranto, in lotta con due corazzate e con due capoluoghi di provincia, ci credono. Con Bruzzo in forse, al "Morgagni", Motti (capocannoniere con 16 reti) e compagni cercheranno l’impresa. Anche se un pareggio non sarebbe da buttare, lascerebbe romagnoli e lucchesi ancora a braccetto e, se pure il Ravenna dovesse vincere a Sasso Marconi, tutto rimarrebbe in equilibrio.