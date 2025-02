Ilrestodelcarlino.it - Tarquinia Molza, nessuna intitolazione: "Disatteso il voto del Consiglio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ad un anno dall’approvazione all’unanimità delcomunale della mozione in cui chiedevo al sindaco e alla giunta l’di una via apurtroppo ancora nulla è stato fatto dall’amministrazione comunale". Lo fa presente Alberto Bosi, coordinatore regionale di Alternativa popolare - Ppe a proposito delunanime del massimo consesso cittadino del gennaio dello scorso anno. "Tra l’altro – aggiunge Bosi – fino al 1945 c’era una strada a lei dedicata a Modena; eppure, nel dicembre di quell’anno la strada venne intitolata al giurista medievale Bono da Nonantola"., appartenente all’antichissima famiglia modenese dei, "fu un’eccellente poetessa, letterata, scienziata e musicista e venne addirittura chiamata alla corte degli Este a Ferrara per dirigere il Concerto delle Dame, un esclusivo gruppo canoro e musicale di sole artiste donne".