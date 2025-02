Noinotizie.it - Taranto: ponte di pietra, nuova segnaletica Obiettivo, circolazione più fluida soprattutto verso il cittadino

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di:Riduzione da quattro a tre carreggiate, spostamento della corsia preferenziale per gli autobus ed installazione di telecamere per rilevare eventuali infrazioni. Sono le modifiche ultimate nella giornata di ieri con l’di rendere piùla viabilità suldinel senso di marciail centro.Coordinato dall’assessore alle Società Partecipate, Michele Mazzariello, e rientrante nelle iniziative dell’Amministrazione Melucci volte a favorire una mobilità urbana più sicura e sostenibile, l’intervento che ha riguardato quello che è un tratto viario impegnato quotidianamente da numerosissimi utenti è stato portato a termine in pochissimo tempo senza creare eccessivi disagi al traffico veicolare.