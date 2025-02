Tarantinitime.it - Taranto e la sua Storia da raccontare

Tarantini Time QuotidianoLa riapertura della splendida area archeologica di via Marche è una buona notizia. Non c’è dubbio. Perché restituisce al pubblico uno dei siti più belli e interessanti della città. E perché, diciamola tutta, offre una speranza a quanti – e sono tanti – credono che laultra millenaria disia ancora poco conosciuta, ben poco valorizzata e che invece rappresenta un cardine fondamentale per un futuro differente.Sì, sono parole sentite fin troppo spesso in questi anni, anzi negli ultimi decenni: eppure, finora hanno fatto poca breccia. Tante promesse, pochi fatti. E nel senso, sia chiaro, di tracciare un percorso omogeno e lungimirante affinchépossa rappresentare con continuità una méta turistica importante, che vada a integrarsi con presidi culturali come il Museo Archeologico e il Castello Aragonese.