Taglio del cuneo fiscale 2025 c’è chi ci guadagna e c’è chi ci perde | a quale gruppo appartieni?

La legge di Bilancioporta con sé ildel: cosa cambierà per i lavoratori dipendenti?del, c’è chi ci(e c’è chi ci): a? – notizie.comLa legge di Bilancioha introdotto una misura che sta facendo discutere: ildel. Questa decisione, destinata a incidere sulle buste paga degli italiani, presenta vincitori e vinti in un gioco di equilibri che merita un’analisi approfondita.Al centro della scena troviamo i lavoratori dipendenti con redditi annui compresi tra i 35 mila e i 44 mila euro. Questo, escluso lo scorso anno dal beneficio, si appresta ora a godere di un vantaggio economico non indifferente. La misura prevede infatti per loro un incremento netto annuale che parte da mille euro per chi si trova al limite inferiore della fascia fino ad arrivare a poco più di cinque euro per coloro che sfiorano il tetto massimo.