Tagli uomo 2025 | tutte le nuove tendenze dalle sfilate

Il nuovo anno è iniziato da poco più di un mese, ma lesono già chiare. Complici ledella modache si sono susseguite tra Milano e Parigi nelle scorse settimane, esperti ed hairstylist sono finalmente in grado di delineare quali saranno icapellipiù di tendenza dell’anno.capellimedi, ricci perfetti e slick back morbidi saranno i protagonisti indiscussi della stagione calda che verrà. In comune hanno tanta versatilità per adattarsi alle esigenze e alla morfologia di uomini dagli stili molto diversi tra loro.capelliricci: i migliori confermano il trend della permanenteUna cosa è certa, la permanentedel rapper Tony Effe e dell’attore Massimiliano Caiazzo continuerà a dettare tendenza.