Tabellone ATP Dallas 2025: Matteo Arnaldi unico azzurro in campo, c'è la prospettiva Shelton

Sorteggiato nella notte ilprincipale dell’ATP 500 di, per certi versi l’altra metà del cielo rispetto a Rotterdam in fatto di importanza. Di fatto vi si riunisce larga parte del contingente americano, che ha sempre portato a casa risultati di rilievo fin dal 2022, anno di nascita del torneo. Fa eccezione solo il 2023, quando Yibing Wu ha dato alla Cina un titolo storico nella finale contro John Isner; nelle altre due edizioni successi di Reilly Opelka e Tommy Paul.Questa volta da numero 1 del seeding entra Taylor Fritz: l’americano rischia subito un confronto serrato con il canadese Denis Shapovalov al secondo turno, e in generale di questioni facili non ne ha. Potrebbe andar meglio a Paul, che comunque ha sempre il rischio di uno tra Opelka e il difficilmente prevedibile Alex Michelsen ai quarti.