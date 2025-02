Nerdpool.it - SynthesisVR acquisisce SpringboardVR da Vertigo Games

, publisher e sviluppatore di giochi VR, e, piattaforma software leader nel settore della realtà virtuale, hanno annunciato l’acquisizione dida parte di. La transazione, di cui non è stata rivelata la cifra, entrerà in vigore il 1° febbraio 2025.è un’importante piattaforma per la gestione delle sale giochi VR e il più grande marketplace di contenuti per il location-based entertainment (LBE). Con questa acquisizione,rafforza il settore, offrendo maggiori risorse e opportunità agli operatori e agli sviluppatori di sale giochi.Entrambe le piattaforme continueranno a operare in modo indipendente sotto Deploy Reality, garantendo continuità aziendale e favorendo l’innovazione nel settore. L’unione di queste due realtà segna un passo avanti nella crescita del mercato VR per l’intrattenimento fuori casa.