Ilgiorno.it - Svolta a Legnano, apre finalmente la bretella in viale Liguria: “Attesa lunga dieci anni”

– Pronti ad aprire ladi raccordo in fondo a, per concedere un nuovo punto di passaggio al traffico del quartiere San Paolo e della zona. L’accesso al traffico di questo varco – controllato da telecamere e sino a oggi percorribile soltanto dai mezzi di soccorso e da alcuni residenti registrati – è la vera novitàda un decennio, cioè da quando lo stesso varco fu realizzato collegando il rione con la strada creata ex novo e destinata a servire il nuovo ospedale. “La durata dei lavori lungo via Novara è stimata in circa due mesi. Per offrire più alternative possibili abbiamo chiesto ad Amga di realizzare l’adeguamento del calibro della, propedeutico alla sua apertura in via sperimentale – ha spiegato il sindaco Lorenzo Radice –. L’apertura, utile anche a raccogliere dati con cui definiremo in futuro la gestione della viabilità e la sostenibilità per il quartiere, è un’ipotesi introdotta anche nel Piano generale del traffico urbano, che a breve sarà discusso in consiglio comunale ed è argomento di dibattito in città da oltre”.