Supergirl | Woman of Tomorrow – Tutto Quello che Sappiamo sul Film del DC Universe

ofsarà il secondodell’atteso rilancio del DCsotto la guida di James Gunn e Peter Safran. Dopo il debutto di Superman nel 2025, questo nuovo corso cinematografico riporterà in auge alcuni personaggi iconici e introdurrà altri per la prima volta sul grande schermo.L’ultima apparizione live-action di/Kara Zor-El risale alThe Flash (2023), parte del defunto DCEU, dove il personaggio era interpretato da Sasha Calle. Prima ancora, la serie TV di The CW, durata sei stagioni dal 2015 al 2021, aveva visto Melissa Benoist nei panni dell’eroina kryptoniana.Ora, con il nuovo DCavrà una nuova interprete e unsuo, che potrebbe beneficiare del successo di Superman. Indipendentemente dall’accoglienza delsu Clark Kent,ofè già un progetto intrigante e pieno di promesse.