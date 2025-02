Calciomercato.it - Super Kolo Muani salva la Juventus: doppietta che ribalta l’Empoli

Uno scatenatosegna due gol preziosissimi: i bianconeri rimontano e vincono 4-1 con i toscani dopo aver sofferto a lungoMezzogiorno di autentica passione, per la, che va subito sotto cone per almeno un tempo se la vede bruttissima. Nella ripresa, arriva la riscossa che porta la firma del volto principale arrivato dal mercato:la partita in tre minuti, scatta subito l’amore dello Stadium nei suoi confronti e arrivano tre punti essenziali per guardare con fiducia al futuro, con il punteggio che si allarga nel finale fino al 4-1.lache– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Inizio shock a dir poco per i bianconeri, dopo pochi giri di lancetta è Mattia De Sciglio a gelare il tifo torinese.