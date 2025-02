Ilrestodelcarlino.it - Sul palco la resistenza con i fazzoletti al collo

‘Aquile Randagie: credere, disobbedire, resistere’ è il titolo dello spettacolo di e con Alex Cendron, al teatro Italia di Rocca San Casciano, alle 17 (biglietto 15 euro, ridotto 13, info: 376.1224452). Allo spettacolo seguirà una merenda in teayei gestita dal clan del gruppo scout di Rocca, come autofinanziamento per la route estiva di quest’anno. Si tratta di "una storia semplice e coinvolgente – spiega Giancarlo Dini, direttore artistico della rassegna – una storia di ragazzi che, quando tutto sembrava perduto, hanno deciso di non abbassare la testa. Uno spettacolo che, basato su una attenta e fedele ricerca storica, cerca di raccontare i padri dello scoutismo cattolico italiano. Uno spettacolo pensato per il teatro e per il bosco, per visipallidi e scout". Lo spettacolo è ambientato durante il solstizio d’inverno, il giorno più freddo e più buio dell’anno, ma è anche l’attimo in cui finalmente la luce inizia la sua rimonta, quando sembrava che il buio avesse vinto per sempre.