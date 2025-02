Ilfattoquotidiano.it - Sudan, strage su un mercato: oltre 50 morti, più di 150 feriti. Msf: “Vite straziate, obitorio pieno di cadaveri”

Unaal, con 54e 158, tra cui tantissime donne e bambini. L’attacco è stato sferrato aldi Sabrein, nello Stato di Khartoum, dalle Rapid Support Forces (Rsf), gruppo paramilitare che combatte contro l’esercito del Paese. Il conflitto inè iniziato nell’aprile del 2023, quando le tensioni tra i leader delle forze armate e dell’Rsf sono esplose in scontri aperti nella capitale Khartoum e in altre città del Paese africano. Finora sono morte più di 28mila persone, milioni sono scappate. Molte famiglie sono rimaste a mangiare erba nel disperato tentativo di sopravvivere, mentre la carestia ha colpito alcune zone del Paese. Secondo le Nazioni Unite e i gruppi per i diritti, il conflitto è stato caratterizzato da gravi atrocità, tra cui uccisioni e stupri a sfondo etnico.