Sudan strage al mercato | oltre 50 morti più di 150 feriti Vite straziate obitorio pieno di cadaveri

Unaalha sconvolto la città di Sabrein, in, dove un attacco delle Rapid Support Forces (Rsf) ha causato 54e 158, tra cui molte donne e bambini. Il gruppo paramilitare, impegnato nel conflitto contro l’esercitoese, ha colpito un’area affollata, aggravando una situazione già drammatica.Leggi anche: Ciclismo, un altro incidente sulla strada: sfiorata laUn conflitto senza treguaLa guerra inè iniziata nell’aprile del 2023, quando le tensioni tra i leader delle forze armate e delle Rsf sono sfociate in scontri aperti nella capitale Khartoum e in altre città. Finora, il conflitto ha causato28milae costretto milioni di persone alla fuga. In molte zone, la popolazione è ridotta alla fame, con intere famiglie costrette a mangiare erba per sopravvivere.