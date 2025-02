Lanazione.it - Stupro, la battaglia di Laura Boldrini: "Il consenso entri nel codice penale"

di Ylenia Cecchetti Un anno fa esatto (era il febbraio 2024)depositava una proposta di legge per introdurre nelun principio elementare: il sesso senza. La mancanza di"quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l’intero svolgersi dell’atto sessuale" è alla base del riconoscimento della violenza sessuale, come stabilito dalla Convenzione di Istanbul, ratificata sia dal parlamento Ue sia dal Parlamento italiano. Eppure in Italia lasulnon ha ancora portato all’approvazione della modifica di legge. Ma non si ferma l’impegno della deputata Pd che venerdì è arrivata a Empoli per un confronto con la cittadinanza. L’incontro pubblico “Se io dico no, tu non puoi“, organizzato dalla Conferenza delle donne democratiche dell’Empolese Valdelsa ha portato l’onorevole, prima firmataria della proposta di legge, alla Casa del Popolo di Avane.