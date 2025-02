Ilrestodelcarlino.it - "Studenti a rischio, abbiamo chiesto il certificato ma ancora nulla"

Anche la lista civica Frazioni e Castelfranco, il cui capogruppo in consiglio comunale è la consigliera Silvia Santunione, è intervenuta sull’episodio della rottura del vetro di una finestra alle scuole Marconi, la cui ristrutturazione è stata inaugurata poco più di un anno fa. "Questo episodio, di estrema gravità – rileva la lista civica con una nota pubblicata anche sul proprio profilo social – solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza dell’edificio e sulle condizioni in cui ogni giorno bambini, insegnanti e operatori scolastici svolgono le loro attività. È inaccettabile che, dopo anni di lavori di ristrutturazione e investimenti per la riqualificazione della scuola, si verifichino episodi che mettono al’incolumità di chi frequenta l’istituto. La scuola – prosegue Frazioni e Castelfranco – è un luogo di formazione e crescita, ma primadeve essere un ambiente sicuro.