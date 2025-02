Thesocialpost.it - Straripa torrente, case sommerse da fango e detriti: persone bloccate

Leggi su Thesocialpost.it

Il villaggio di Zafferia, a Messina, è stato travolto dadopo che ilZafferia èto a causa del violento temporale che sta flagellando la zona. Le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi di acqua e, rendendo impossibile la circolazione e costringendo gli abitanti a rimanere intrappolati nelle loro abitazioni.I vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrere lein difficoltà, mentre la piena delha trascinato via alcune auto, lasciando diversi automobilisti bloccati. L’emergenza è in corso e le autorità stanno monitorando l’evolversi della situazione, temendo ulteriori smottamenti e criticità.L'articolodaproviene da The Social Post.