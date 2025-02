Ilgiorno.it - Stop alle soste selvagge a Milano, arrivano i paletti accanto alla Bocconi: “Ok ma ora ci vogliono più parcheggi”

– Non ci saranno più auto in sosta selvaggia ai piedi degli alberi di via Sarfatti e in un tratto di viaall’università. Lo annuncia l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi in un video sulle sue pagine social: “Un’altra strada alberata sarà liberata dautomobili in sosta abusiva. In via Sarfatti e in un tratto di via, sono iniziati i lavori di posa deiche impedirannoauto di salire su marciapiedi e parterre”, spiega. Dopo la barriera fisica per i mezzi motorizzati, nel tratto arriveranno delle rastrelliere per le biciclette. L’ultima fase riguarderà il terreno, che sarà dissodato per poi accogliere arbusti e siepi, con l’intento di rendere il suolo nuovamente permeabile. “Un progetto condiviso fin da subito con il Municipio 5 e Università”, sottolinea Grandi.