Staycation e weekend fuori porta | le destinazioni perfette per ricaricarsi

Le prime settimane dell’annono con sé nuovi inizi, buoni propositi e. la voglia di partire. Dopo il ritmo frenetico delle feste e il ritorno alla routine, cresce tra gli italiani il desiderio di prendersi una pausa, anche breve, per rigenerarsi. Idiventano così la soluzione perfetta: mete vicine o lontane, soggiorni in hotel esclusivi o fughe nella natura, l’imnte è allontanarsi dal quotidiano e ritrovare il proprio equilibrio.Negli ultimi anni, una delle tendenze che si è maggiormente affermata è la, un nuovo modo di concepire il viaggio che permette di concedersi un’esperienza di lusso senza la necessità di spostarsi troppo. Sempre più persone scelgono di trasformare la propria città – o una destinazione a pochi chilometri da casa – in un rifugio temporaneo dove staccare dalla routine e vivere un’esperienza di totale relax.