Stava rilevando un incidente | auto lo travolge

Un carabiniere è stato coinvolto in unstradale alle prime ore di ieri, sabato 1 febbraio. Erano circa le 5.30 del mattino quando si è verificato il sinistro che ha coinvolto il militare. L’uomo, un quarantatreenne, si trovava lungo la strada provinciale 1 a Caravate, nella zona del cementificio, per effettuare i rilievi di un altro: un’mobile in precedenza aveva investito un cinghiale. Mentreeseguendo i rilievi è stato travolto dall’guidata da una donna venendo sbalzato sull’asfalto. L’mobilista non si sarebbe accorta della presenza del militare, probabilmente a causa del buio e della pioggia, notandolo solo all’ultimo istante e non riuscendo a fare nulla per evitare l’impatto. Subito sono stati chiamati i soccorsi che si sono recati sul posto: oltre ai sanitari, intervenuti con un’ambulanza e un’medica, sono stati allertati anche i carabinieri di Luino.