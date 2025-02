Ilgiorno.it - Statua vandalizzata: "Creare una copia e tutelare l’originale"

Lo scorso 23 gennaio è stata nuovamente colpita dai vandali, ladell’Italia Turrita ai Giardini Montanelli: sparito il braccio – già in precedenza spezzato – che era stato ricostruito 4 anni fa e calato sulla testa, in segno di sfregio, un cestone dell’immondizia. L’ennesimo raid è stato subito segnalato da Agiamo, Associazione degli amici Giardini pubblici Montanelli, che ora chiede al Comune di intervenire e propone di sostituirecon una, collocando la prima in un luogo più sicuro. L’ultima mail scritta agli assessori competenti risale a ieri: "Avete in programma l’installazione di una telecamera di sorveglianza nei pressi della, così come è avvenuto a dicembre 2023 e gennaio 2024 per il monumento a Montanelli?" (che è stato imbrattato più volte). I cittadini dell’associazione chiedono anche se ci sia un progetto previsto "per illuminare la", così da renderla più visibile e agevolarne la sorveglianza.