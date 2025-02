Serieanews.com - Stankovic esce per infortunio: senza voto o scatta il 6? La decisione ufficiale

infortunato durante Udinese-Venezia: lasuldel portiereperil 6? La– SerieanewsIn un Venezia in piena zona retrocessione ed in lotta per una permanenza che sembra sempre più difficile giornata dopo giornata, tra le note lietedubbio c’è Filip.Classe 2002, il portiere acquistato dall’Inter in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato in 2 milioni di euro (i nerazzurri hanno il 50% sulla futura rivendita), sta mostrando le sue qualità. Prime sette giornate in panchina, a fare da dodicesimo a Joronen poi, quando Di Francesco ha deciso di puntare su di lui, non ha più lasciato la porta dei lagunari.Con le sue parate, anzi, si è dimostrato spesso decisivo per gran parte dei punti fin qui raccolti dal Venezia, in piena emergenza anche ad Udine eil suo bomber principe, Pohjanpalo in tribuna in attesa di passare al Palermo già da domani.