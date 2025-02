Lanazione.it - Stalker, un paese in allarme. Giudice: "Vanno ricoverate"

"E’ una situazione non più sopportabile per questa comunità". Il sindaco di Poppi, Federico Lorenzoni, ha spiegato che venerdì pomeriggio è stato convocato un tavolo tecnico per affrontare il caso delle due donne di Badia Prataglia che da anni portano scompiglio in. Il sindaco è venuto a conoscenza del caso solo due settimane fa. L’impegno delle istituzioni è che la prossima settimana verranno presi provvedimenti per risolvere il caso. Sono più di trent’anni (è esattamente dal 1992) che le duedi Badia Prataglia tormentano gli abitanti, secondo le testimonianze in. E da giugno 2024 se la sono presa anche con Paolo Zignani, autotrasportatore 57enne di Borello che per un periodo ha vissuto a Badia Prataglia e conosce le due donne solo di vista. A settembre 2024 un’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Firenze emessa nei confronti di una delle due donne, la figlia, ne evidenziava un atteggiamento "minaccioso" e "di pericolosità sociale", e ne disponeva la misura di sicurezza di libertà vigilata per almeno un anno.