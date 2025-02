Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari gare domenica 2 febbraio, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

, saranno di scena diversidegli Europei per il biathlon, con staffetta maschile e femminile, e di Coppa del Mondo per lo speed skating, di scena a Milwaukee, negli Stati Uniti, e per lo sci di fondo, impegnato a Cogne, in Italia.Cancellato lo sci alpino, dato che la discesa libera maschile nei giorni scorsi non ha potuto vedere andare in scena prove cronometrate, l’Italia attende con ansia ledi skicross, di snowboardcross, ma soprattutto può puntare sullo speed skating.Sci di fondoin tv:10 km Cogne,CALENDARIO04.00 Snowboard, Coppa del Mondo Beidahu: qualificazioni snowboardcross maschile e femminile – Nessuna copertura tv/06.30 Snowboard, Coppa del Mondo Beidahu: snowboardcross maschile e femminile – discovery+09.