Secoloditalia.it - Spinello libero, la sinistra ci riprova. E la spaccia pure per una battaglia “culturale”…

La, a piè sospinto, torna a reclamare la vendita libera di cannabis, adducendo che così facendo si toglie il mercato illegale della droga dalle mani delle mafie. Ma non considerano che il THC della cannabis magari venduta in farmacia è basso e serve come per lo più come oppiaceo per sedare i dolori, non di certo a “sballarsi”, evadere diciamo, come invece accade con lo.Non considera, questa parte politica che farsi una canna, o uno, non è più per le generazioni di oggi un tuffo estemporaneo nell’euforia di svago o un modo per “affinare” le idee, come facevano i grandi letterati, ma è ricerca cieca dell’ annientamento dell’identità. E per far questo, serve loro un THC spropositato, che dia quella botta che catapulta nella perdizione dei sensi, alla quale vuoi si desidera stare attaccati, dipendenti, rifugiati.